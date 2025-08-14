Το Athletic αποκάλυψε την πολύ σπουδαία κίνηση των ποδοσφαιριστών της Τσέλσι, που θέλουν με αυτόν τον τρόπο να σταθούν πλάι στην οικογένεια του αδικοχαμένου Πορτογάλου.

Το ποδόσφαιρο ενώνει και η Τσέλσι το αποδεικνύει με μια πολύ σπουδαία κίνηση, μια πράξη ανθρωπιάς προς την οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα.

Όπως αποκάλυψε το Athletic, οι ποδοσφαιριστές των «μπλε» αποφάσισαν να δώσουν σημαντικό μέρος από το μπόνους που έλαβαν για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, στην οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή, που μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στις 3 Ιουλίου.

Η κίνηση αυτή των Λονδρέζων αποτελεί την ελάχιστη συμπαράσταση προς την οικογένεια που μέσα σε μερικά λεπτά έχασε δυο αδέρφια τόσο άδικα...