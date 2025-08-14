Ντιόγκο Ζότα: Σπουδαία κίνηση από τους παίκτες της Τσέλσι, δίνουν μέρος από το μπόνους του Μουντιάλ Συλλόγων στην οικογένεια του Ζότα
Το ποδόσφαιρο ενώνει και η Τσέλσι το αποδεικνύει με μια πολύ σπουδαία κίνηση, μια πράξη ανθρωπιάς προς την οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα.
Όπως αποκάλυψε το Athletic, οι ποδοσφαιριστές των «μπλε» αποφάσισαν να δώσουν σημαντικό μέρος από το μπόνους που έλαβαν για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, στην οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή, που μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στις 3 Ιουλίου.
Η κίνηση αυτή των Λονδρέζων αποτελεί την ελάχιστη συμπαράσταση προς την οικογένεια που μέσα σε μερικά λεπτά έχασε δυο αδέρφια τόσο άδικα...
Δείτε ΕπίσηςΝτιόγκο Ζότα: Ρανιέρι και Ντιμπάλα άφησαν λουλούδια στο μνημείο έξω από το «Άνφιλντ» (vid)
Chelsea will use a portion of Club World Cup bonuses paid to players to make a financial donation to the family of Diogo Jota and Andre Silva.#CFC | #LFC
More from @MarioCortegana and @AdamCrafton_ ⬇️— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 14, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.