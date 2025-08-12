Σε επτά χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Γουίγκαν, Ρόνι Σταμ, για εμπλοκή του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών!

Βαριά ήταν η τιμωρία που επιβλήθηκε στον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Γουίγκαν, Ρόνι Σταμ, λόγω εμπλοκής του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ο 41χρονος πρώην παίκτης, καταδικάστηκε σε επταετή φυλάκιση, μετά την σχετική ετυμηγορία.

Ο Σταμ κατηγορήθηκε για απόπειρα εισαγωγής 2.217 κιλών κοκαΐνης, αξίας 55 εκατ. ευρώ, στην Ολλανδία. Αρχικά, η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή 13 ετών, αλλά ο 41χρονος απαλλάχθηκε από δύο σοβαρότερες κατηγορίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο της Μπρέντα στην Ολλανδία, ο Σταμ και οι συνεργοί του κατείχαν 18 λίτρα υποξειδίου του αζώτου (γνωστό ως αέριο γέλιου), ενώ μάλιστα προσπάθησαν να διακινήσουν 20 κιλά ναρκωτικών από τη Νότια Αμερική. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι συμμετείχε σε απόπειρα μεταφοράς 20 κιλών από τη Βραζιλία στη Φρανκφούρτη.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, ο Σταμ καλείται να επιστρέψει περίπου 2 εκατ. ευρώ, χρήματα από παράνομα κέρδη από εγκληματικές δραστηριότητες! Πίσω στο 2013, ο Σταμ κατακτούσε το FA Cup με την Γουίγκαν κάνοντας την έκπληξη στον τελικό με την Μάντσεστερ Σίτι.