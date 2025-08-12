Premier League: Πρώην παίκτης καταδικάστηκε σε επταετή φυλάκιση για διακίνηση ναρκωτικών
Βαριά ήταν η τιμωρία που επιβλήθηκε στον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Γουίγκαν, Ρόνι Σταμ, λόγω εμπλοκής του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ο 41χρονος πρώην παίκτης, καταδικάστηκε σε επταετή φυλάκιση, μετά την σχετική ετυμηγορία.
Ο Σταμ κατηγορήθηκε για απόπειρα εισαγωγής 2.217 κιλών κοκαΐνης, αξίας 55 εκατ. ευρώ, στην Ολλανδία. Αρχικά, η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή 13 ετών, αλλά ο 41χρονος απαλλάχθηκε από δύο σοβαρότερες κατηγορίες.
Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο της Μπρέντα στην Ολλανδία, ο Σταμ και οι συνεργοί του κατείχαν 18 λίτρα υποξειδίου του αζώτου (γνωστό ως αέριο γέλιου), ενώ μάλιστα προσπάθησαν να διακινήσουν 20 κιλά ναρκωτικών από τη Νότια Αμερική. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι συμμετείχε σε απόπειρα μεταφοράς 20 κιλών από τη Βραζιλία στη Φρανκφούρτη.
Εκτός από την ποινή φυλάκισης, ο Σταμ καλείται να επιστρέψει περίπου 2 εκατ. ευρώ, χρήματα από παράνομα κέρδη από εγκληματικές δραστηριότητες! Πίσω στο 2013, ο Σταμ κατακτούσε το FA Cup με την Γουίγκαν κάνοντας την έκπληξη στον τελικό με την Μάντσεστερ Σίτι.
BREAKING: Ex-Premier League star Ronnie Stam jailed for seven years https://t.co/K3WoKYlrQD— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.