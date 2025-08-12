Ο Ουνάι Έμερι θέλει να κρατήσει στη φαρέτρα του τον Μάρκο Ασένσιο μετά τον δανεισμό του και η Άστον Βίλα ψάχνει τον τρόπο να του κάνει το χατίρι.

Το γυαλί στις σχέσεις του Μάρκο Ασένσιο με την Παρί Σεν Ζερμέν δείχνει για τα καλά ραγισμένο και ο Ισπανός, αργά ή γρήγορα, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη γαλλική ομάδα. Και ίσως καταλήξει σε έναν γνώριμο για εκείνον περιβάλλον.

Ο Ασένσιο πέρασε το δεύτερο μισό της σεζόν στην Άστον Βίλα και βίωσε τον ιδανικό δανεισμό. Πάτησε ξανά στα πόδια του, έγινε σημαντικός για την ομάδα του, δέθηκε με τους οπαδούς της και φυσικά κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ουνάι Έμερι. Ο Βάσκος μάλιστα ζήτησε από τη διοίκηση των Villans να εξασφαλίσει τη μεταγραφή του Ισπανού, καθώς θέλει να τον έχει και πάλι στη φαρέτρα του εν όψει της νέας σεζόν.

Έτσι, σύμφωνα με την Telegraph, οι Άγγλοι έχουν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Παρί για να εκπληρώσουν την επιθυμία του προπονητή τους. Η οικονομική κατάσταση της Βίλα είναι λίγο περίπλοκη αυτή τη στιγμή, όμως θα προσπαθήσει να αποκτήσει τον Ασένσιο, είτε με μεταγραφή, είτε με δανεισμό, ενώ η γαλλική ομάδα είναι ανοιχτή και στα δύο ενδεχόμενα.

Ο Ασένσιο την περυσινή σεζόν με την Άστον Βίλα μέτρησε 21 εμφανίσεις με 8 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.