Η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε το πρώτο Community Shield της ιστορίας της με πρόσωπο του τελικού τον Ντιν Χέντερσον, στο... αγαπημένο του «Γουέμπλεϊ».

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Αγγλία ανήκει από το απόγευμα της Κυριακής (10/8) στην Κρίσταλ Πάλας. Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ αν και είδε δυο φορές τη Λίβερπουλ να παίρνει προβάδισμα στο σκορ, επέστρεψε και με το 2-2 έστειλε τον αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι.

Στη «ρώσικη ρουλέτα» απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντιν Χέντερσον. Ο Άγγλος πορτιέρε αφού είδε τον Μοχάμεντ Σαλάχ να αστοχεί (απελπιστικά για την κλάση του) στην πρώτη εκτέλεση, απέκρουσε στη συνέχεια εκείνες των ΜαΚάλιστερ και Έλιοτ, δίνοντας στην ομάδα του το πρώτο Community Shield της ιστορίας της!

Με... βοηθό τις σημειώσεις που είχε στο παγουρίνο του, ο 28χρονος, πρώην τερματοφύλακας και «προϊόν» των Ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στέρησε από την ομάδα του Άρνε Σλοτ την κούπα, όπως έπραξε και 82 ημέρες πριν κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Στο ίδιο γήπεδο, στον τελικό του FA Cup, το ρολόι γράφει 36 λεπτά αγώνα και η Πάλας προηγείται 1-0 των «πολιτών» χάρη σε γκολ του Έζε. Ο Μπερνάρντο Σίλβα κερδίζει πέναλτι και ο Μαρμούς αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ο Χέντερσον μαντεύει σωστά, αποκρούει και κρατάει το 1-0, που παραμένει μέχρι το φινάλε.

Dean Henderson ARRÊTE le penalty d’Omar Marmoush, rien ne va pour Manchester City. 😱



(🎥 @FACup) pic.twitter.com/nqG2zdrA69 May 17, 2025

Μέσα σε πανδαιμόνιο οι «Αετοί» κατακτούν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους, ύστερα από 119 ολόκληρα χρόνια, μέσα στο θρυλικό «Γουέμπλεϊ». Ένα γήπεδο, που αναμφίβολα... πάει στον Χέντερσον!