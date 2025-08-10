Τον γύρο των social media κάνει η καινοτομία της Έβερτον για την εξυπηρέτηση των... διψασμένων για μπίρα οπαδών της στο νέο, υπερσύγχρονο γήπεδό της.

Στους ρυθμούς του «Χιλ Ντίκινσον», του νέου της υπερσύγχρονου γηπέδου, κινούνται άπαντες στην Έβερτον. Το καινούριο «σπίτι» των Toffees άνοιξε τις πόρτες του για τα φιλικά της ομάδας και αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν το σύστημα παραλαβής και πληρωμής μπίρας!

Άλλωστε, είναι αμέτρητα τα pints που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων από τους δεκάδες χιλιάδες... διψασμένους οπαδούς. Πλέον λοιπόν, όσοι θέλουν να απολαύσουν την μπίρα τους στέκονται στην ουρά, περνούν ανέπαφα την κάρτα τους για να ανοίξει ένα πορτάκι που τους οδηγεί στον χώρο παραλαβής. Εκεί βρίσκονται απλωμένες δεκάδες μπίρες και ο καθένας παίρνει το ποτήρι του, σε μια διαδικασία που γλιτώνει μπόλικο χρόνο από όλους.

Αυτό πάντως που επίσης έκανε εντύπωση, αλλά αρνητική, σηκώνοντας αντιδράσεις από τους οπαδούς της Έβερτον ήταν οι τιμές για τις μπίρες! Η πιο φθηνή μπίρα 400ml αγγίζει τα 7,5 ευρώ ενώ οι τιμές φτάνουν μέχρι και τα 9 ευρώ για ένα ποτήρι, γεγονός που οδήγησε σε σχόλια... γκρίνιας από τους Evertonians.