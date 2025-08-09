Ο Ρόδρι, μετά τη ρήξη χιαστού, πήρε παιχνίδια στα πόδια του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπως, όπως αποκάλυψε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να μπει ξανά στα βαθιά.

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι περιμένουν πώς και πώς να δουν ξανά τον Ρόδρι που... κεντούσε στο κέντρο και πήρε τη Χρυσή Μπάλα. Και, δυστυχώς για εκείνους, θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα.

Μετά τη ρήξη χιαστού, που ουσιαστικά τον κράτησε εκτός δράσης για το μεγαλύτερο μέρος της περυσινής σεζόν, ο Ισπανός μέσος επέστρεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου μέτρησε τέσσερις συμμετοχές, στην προσπάθειά του να βρει ξανά τον εαυτό του στο χορτάρι. Το να βρεθεί ξανά στο 100% του πάντως, θα πάρει περισσότερο χρόνο.

Όπως αποκάλυψε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Ρόδρι αντιμετώπισε ακόμα ένα πρόβλημα τραυματισμού μετά το Μουντιάλ Συλλόγων και πρέπει να χτίσει τη φυσική του κατάσταση ξανά. Πιθανότατα θα μπορεί να υπολογίζεται στο έπακρο από τα μέσα Σεπτεμβρίου κι έπειτα. Μέχρι τότε... βλέποντας και κάνοντας. Ο Ρόδρι επίσης έμεινε εκτός αποστολής για το τελευταίο φιλικό της Σίτι κόντρα στην Παλέρμο, πριν την πρεμιέρα της στην Premier League.

«Ο Ρόδρι βελτιώνεται, αλλά είχε έναν σοβαρό τραυματισμό στον τελευταίο αγώνα με την Αλ Χιλάλ. Έχει προπονηθεί καλύτερα τις τελευταίες μέρες και ελπίζουμε πως μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες θα είναι πραγματικά έτοιμος.

Ελπίζουμε πως σε αυτούς τους αγώνες μπορεί να αγωνιστεί για λίγα λεπτά, αλλά το σημαντικό είναι να μην πονάει, γιατί δεν θέλουμε να υπάρξει κάποια υποτροπή. Προσπαθούμε απεγνωσμένα να το αποφύγουμε αυτό. Έχει προπονηθεί τις δύο τελευταίες ημέρες μαζί μας και αυτό είναι καλό», δήλωσε ο Γκουαρδιόλα.