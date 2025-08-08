Νιούκαστλ, μεταγραφές: Ψηλά στη λίστα ο Κολό Μουανί μετά το «ναυάγιο» με Σέσκο
Η έλευση του Άντονι Ελάνγκα είναι μέχρι στιγμής η μόνη... ένεση στην επιθετική γραμμή της Νιούκαστλ. Με τον μέλλον του Αλεξάντερ Ίσακ να μην είναι καθόλου βέβαιο, οι Magpies είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον Μπένιαμιν Σέσκο φιλοδοξώντας να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.
Ωστόσο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χάλασε τα σχέδια της Νιούκαστλ και ήταν εκείνη που αναδείχθηκε πρώτη στην κούρσα για την απόκτηση του Σλοβένου φορ. Η ομάδα του Έντι Χάου έμεινε με άδεια χέρια, όμως πλέον ένα νέο όνομα προστέθηκε στη λίστα της.
Ο λόγος για τον Ραντάλ Κολό Μουανί. Ο 26χρονος Γάλλος επιθετικός είχε αποκτηθεί από την Παρί Σεν Ζερμέν αντί για 95 εκατ. ευρώ (!) το 2023, χωρίς να καταφέρει να πείσει και να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής.
Γι' αυτό και πέρασε το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν στην Γιουβέντους, εκεί όπου κατέγραψε δέκα γκολ και τρεις ασίστ σε 22 συμμετοχές και ξεχώρισε για τους Μπιανκονέρι. Ο Γάλλος είναι πια βασικός στόχος της Νιούκαστλ, η οποία ξεκίνησε ήδη τις διαπραγματεύσεις με τον ποδοσφαιριστή στην προσπάθειά της να τον κάνει... κάτοικο του Νησιού.
🚨⚫️⚪️ BREAKING | Newcastle United have opened negotiations with Randal Kolo Muani!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 8, 2025
The 26 y/o is now high on Newcastle’s shortlist after their move for Benjamin Sesko fell through. While #NUFC are exploring other options, Kolo Muani is a concrete target. Contract with Paris… pic.twitter.com/MZJraDtALD
