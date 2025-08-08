Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χάρι Κέιν έστειλε το δικό του μήνυμα στον ποδοσφαιρικό του «αδερφό» Χέουνγκ-Μιν Σον, στον απόηχο της αποχώρησης του τελευταίου από την Τότεναμ.

Ήταν οι «Διόσκουροι» της Τότεναμ, ένα από τα καλύτερα δίδυμα στην ιστορία της ομάδας. Χάρι Κέιν και Χέουνγκ-Μιν Σον βρίσκονταν με... κλειστά τα μάτια μέσα στο γήπεδο και θα μείνουν για πάντα αξέχαστη τους φιλάθλους των Spurs.

Μέσα σε μία διετία και οι δύο αποτελούν πλέον παρελθόν από τον σύλλογο. Ο Κέιν πρώτος είχε αποχωρήσει για την Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2023, ενώ ο Σον αποχαιρέτησε πριν από λίγες ημέρες την ομάδα της καρδιάς του, ενώ θα συνεχίσει στο MLS και την Λος Άντζελες.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κέιν θέλησε να μοιραστεί δημόσια τον δικό του αποχαιρετισμό στον Νοτιοκορεάτη πρώην συμπαίκτη του, με τον οποίο έζησαν τόσα και τόσα, μέσα και έξω από το γήπεδο.

Η ανάρτηση του Κέιν

«Σόνι, Σόνι, Σόνι. Τι να πω. Μοιραστήκαμε τόσες πολλές μαγικές στιγμές μαζί, εντός και εκτός γηπέδου, όλα αυτά τα χρόνια. Ως άνθρωπος και παίκτης άξιζες όλη αυτή την επιτυχία που έχεις απολαύσει. Ένας από τους καλύτερους ανθρώπους στο ποδόσφαιρο.

Μου έδωσε τόση χαρά να σε βλέπω να σηκώνεις ένα τρόπαιο την περασμένη σεζόν και αναμφίβολα θα πετύχεις και επόμενα βήματά σου. Τα λέμε σύντομα», έγραψε ο Άγγλος διεθνής.