Ο Λίβαϊ Κόλγουιλ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες, αφού υπέστη ρήξη χιαστού σε προπόνηση της Τσέλσι.

Σημαντικότατο πλήγμα για την Τσέλσι, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της Premier League. Όπως μετέδωσαν στην Αγγλία, ο Λίβαϊ Κόλγουιλ υπέστη ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια προπόνησης των Μπλε και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της επερχόμενης σεζόν.

Ο 22χρονος Άγγλος στόπερ έχει ήδη υποβληθεί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του, προκειμένου να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στην καλύτερη περίπτωση για την τελική ευθεία της ποδοσφαιρικής χρονιάς, που δεν έχει καν ξεκινήσει.

Ο Κόλγουιλ αποτέλεσε πέρυσι μια από τις σταθερές στην άμυνα των Μπλε, μετρώντας 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και συμβάλοντας σημαντικά στην κατάκτηση του Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Ο σοβαρός τραυματισμός του θα αφήσει στη διάθεση του Έντσο Μαρέσκα τους Φοφανά, Τσάλομπα και Χάτο από τους κεντρικούς αμυντικούς που υπολογίζει και αναμένεται η Τσέλσι να κινηθεί μεταγραφικά για την απόκτηση ενός ακόμα στόπερ.