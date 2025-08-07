Σοκ στην Τότεναμ με τον Μάντισον: Υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το μεγαλύτερο μέρος της νέας σεζόν!
Πολύ δυσάρεστα νέα για την Τότεναμ, καθώς ο Τζέιμς Μάντισον υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και αναμένεται να μείνει εκτός για το μεγαλύτερο μέρος της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με το BBC Sport, ο Άγγλος μέσος θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει μία μακρά περίοδο αποκατάστασης.
Ο τραυματισμός σημειώθηκε στο φιλικό των Σπερς με τη Νιούκαστλ, το οποίο διεξήχθη στη Νότια Κορέα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδας. Ο Τόμας Φρανκ, επιβεβαίωσε μετά το ματς πως πρόκειται για το ίδιο τραυματισμένο γόνατο που είχε στερήσει από τον 28χρονο τη συμμετοχή του και στον τελικό του Europa League τον Μάιο!
Ο 28χρονος μέσος υποβλήθηκε σε εξετάσεις μόλις επέστρεψε στο Λονδίνο, οι οποίες επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους των γιατρών για σοβαρή ζημιά στους χιαστούς του, με το διάστημα της απουσίας του να υπολογίζεται ότι θα φτάσει τους επτά μήνες.
Exc: Tottenham midfielder James Maddison suffers ACL injury and requires surgery. The attacker sustained the blow in the weekend friendly versus Newcastle. Maddison now expected to miss majority of the new season. https://t.co/r0HO4oL0td— Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) August 7, 2025
