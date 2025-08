Κάτοικος Σαουδικής Αραβίας θα γίνει ο Ντάργουιν Νούνιες για λογαριασμό της Αλ Χιλάλ, η οποία ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Ουρουγουανό επιθετικό.

Θέμα χρόνου θεωρείται η μεταγραφή του Ντάργουιν Νούνιες στην Αλ Χιλάλ! Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι τα βρήκε σε όλα με τη Λίβερπουλ και το μόνο που απέμενε ήταν να συμφωνήσει και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Πράγμα που έγινε, ο Νούνιες άναψε το «πράσινο φως» και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για Σαουδική Αραβία. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Νούνιες με την Αλ Χιλάλ θα έχει ισχύ έως το 2028, μία μεταγραφή που θα της κοστίσει περίπου 53 εκατ. ευρώ (χωρίς τα bonus).

Ο Ουρουγουανός θα αποχαιρετήσει την Πέμπτη (7/8) τους συμπαίκτες του και θα ταξιδέψει στη Γερμανία όπου θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Κάπως έτσι, το κεφάλαιο Νούνιες θα κλείσει για την Λίβερπουλ μετά από τρία χρόνια, κατά τα οποία ο 26χρονος σημείωσε 40 γκολ σε σύνολο 143 αγώνων.

🚨🇸🇦 BREAKING: Darwin Núñez to Al Hilal, here we go! Verbal agreement has been completed between all parties.



€53m plus add-ons to Liverpool as revealed today, 3 year deal for Núñez.



Núñez said yes and Inzaghi only wanted him. Medical next.



Exclusive story, confirmed. ✅🇺🇾 pic.twitter.com/hXKfidPdgB