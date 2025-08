Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Αλ Χιλάλ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες της Λίβερπουλ.

Την δεύτερη σημαντική καλοκαιρινή της μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Αλ Χιλάλ, αφού κατόρθωσε να συμφωνήσει με την Λίβερπουλ για να κάνει δικό της τον Ντάργουιν Νούνιες. Ο 26χρονος Ουρουγουανός επιθειτκός, που έχει συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στο «Άνφιλντ».

Το μόνο που απομένει αυτή τη στιγμή για να κλείσει το deal της μετακίνησής του είναι να τα βρει ο ίδιος με το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που δεν αναμένεται να είναι δύσκολο,αν ο επιθετικός των «Ρεντς» έχει την διάθεση να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της χώρας αυτής, λόγω των μεγάλων συμβολαίων που δίνει συνήθως το συγκεκριμένο κλαμπ.

Την περσινή σεζόν ο Νούνιες πραγματοποίησε 47 συμμετοχές σκοράροντας 7 γκολ και δίνοντας 7 ασίστ στα περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε έχοντας κυρίως ρόλο ρολίστα.

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Al Hilal are close to getting Darwin Nunez deal done after verbal agreement in place with Liverpool.



Club to club agreement is done, while Al Hilal are in talks with Darwin over personal terms.



Decision up to Nunez but talks underway, Inzaghi wants him. pic.twitter.com/9wvgc6UxZH