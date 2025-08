Φουλάρει για την απόκτηση του Μπένιαμιν Σέσκο η Νιούκαστλ, που πήρε το «πράσινο φως» από τον Σλοβένο σέντερ φορ και θέλει να κλείσει το συντομότερο δυνατόν την υπόθεση, εν μέσω και του ενδιαφέροντος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το... σίριαλ συνεχίζεται, όμως η Νιούκαστλ θέλει να ρίξει την αυλαία του όσο πιο σύντομα γίνεται. Ο λόγος φυσικά για τη μεταγραφή του Μπένιαμιν Σέσκο για την οποία παλεύουν τόσο οι Magpies, όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με την Daily Mail πάντως, ο σύλλογος από το Τάιν σκοπεύει να κινηθεί αστραπιαία τις επόμενες ώρες και να ολοκληρώσει την απόκτηση του Σλοβένου σέντερ φορ. Ο Σέσκο έχει ήδη... κλείσει το μάτι στη Νιούκαστλ, υποδεικνύοντας την προθυμία του να φορέσει τις ασπρόμαυρες ρίγες και αυτή θέλει να πατήσει το πόδι στο γκάζι, ώστε να προλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να προσγειώσει τον 22χρονο στον αγγλικό βορρά.

🚨 EXCLUSIVE: Newcastle are tonight pushing hard to agree deal with RB Leipzig for Benjamin Sesko after encouragement today he wants to join



⚠️ It’s not known what his camp have communicated to Man Utd & all outcomes possible, but NUFC moving quicklyhttps://t.co/IrfnshjMs1