Τη δική του εξήγηση για την απροσδόκητη απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου, παρά τον θρίαμβο στο Europa League, έδωσε ο πρόεδρος της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι.

Η Τότεναμ ήδη βαδίζει στη νέα της εποχή με τον Τόμας Φρανκ στο τιμόνι της, ωστόσο κανείς δεν έχει ξεχάσει ακόμα τον Άγγελο Ποστέκογλου. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός έγραψε ιστορία με τους Spurs, οδηγώντας τους στην κατάκτηση του Europa League, στο πρώτο τους τρόπαιο μετά από 17 χρόνια.

Ωστόσο, ακόμα κι έτσι... πλήρωσε το μάρμαρο για την πορεία της ομάδας στην Premier League και, προς έκπληξη πολλών, απολύθηκε από τους Λονδρέζους μετά από δύο σεζόν στην τεχνική τους ηγεσία. Η απόφαση αυτή επικρίθηκε από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας, που εδώ και καιρό περίμεναν μια εξήγηση. Και αυτήν ακριβώς τους έδωσε ο Ντάνιελ Λέβι.

Μιλώντας στον Γκάρι Νέβιλ και το podcast "Overlap", ο πρόεδρος της Τότεναμ εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την απομάκρυνση του Ποστέκογλου.

🚨 DANIEL LEVY EXCLUSIVE! 🚨



👀 A Look Inside Spurs

🚪 Postecoglou's Exit

🇩🇰 Thomas Frank Joining

🏆 Building on Europa Success

💰 Finances In Football



Watch now on The Overlap YouTube channel! pic.twitter.com/a4Idj5LrrQ