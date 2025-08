Μετά την «απόσυρση» της Λίβερπουλ από την περίπτωση του Αλεξάντερ Ίσακ, ο Σουηδός επιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στην Αγγλία και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Νιούκαστλ.

Το μέλλον του Αλεξάντερ Ίσακ είναι στο επίκεντρο των μεταγραφικών εξελίξεων στην Premier League. Ο Σουηδός επιθετικός είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ που μάλιστα υπέβαλε πρόταση 120 εκατ. ευρώ στη Νιούκαστλ, με την τελευταία να απορρίπτει την δελεαστική προσφορά.

Με τα ρεπορτάζ από την Αγγλία να κάνουν λόγο για απόσυρση του ενδιαφέροντος των Reds από την περίπτωση του Ίσακ, ο 25χρονος πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Νησί και να ξεκινήσει τις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.

Μέχρι πρότινος, ο Σουηδός διεθνής ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης στις εγκαταστάσεις της πρώην ομάδας του, Ρεάλ Σοσιεδάδ, καθώς και ο ίδιος ήταν θετικός στο να αποχωρήσει από τη Νιούκαστλ, ψάχνοντας το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Η Νιούκαστλ πάντως... προετοιμάζεται για μία ενδεχόμενη φυγή και έχει καταθέσει πρόταση ύψους 75 εκατ. ευρώ στη Λειψία για τον Μπέντζαμιν Σέσκο.

