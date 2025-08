Μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Λονδίνο, ο Νοτιοκορεάτης εξτρέμ ενημέρωσε τη διοίκηση των «Σπερς» για την επιθυμία του να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι, με πιθανότερο προορισμό το MLS.

Τέλος εποχής στην Τότεναμ καθώς δυο χρόνια μετά την αποχώρηση του Χάρι Κέιν, και ο Χέουνγκ-Μιν Σον αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «Σπερς», ύστερα από μια δεκαετία στο Λονδίνο.

Ο εξτρέμ από τη Νότιο Κορέα ενημέρωσε τη διοίκηση του συλλόγου καθώς και το νέο τεχνικό, Τόμας Φρανκ για την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον σύλλογο στον οποίο έγινε ευρέως γνωστός στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ο Σον στα 33 του χρόνια φέρεται έτοιμος να δοκιμάσει μια νέα περιπέτεια στην καριέρα του, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το MLS, καθώς εδώ και καιρό βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Λος Άντζελες, ενώ έχει δεχθεί κρούσεις και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

🚨🇰🇷 BREAKING: Heung-min Son has decided to leave Tottenham this summer.



The player has informed Spurs management and also new manager Thomas Frank.



Negotiations underway with MLS side LAFC after he wad also approached by Saudi clubs in May.



MLS, most likely destination. 🇺🇸 pic.twitter.com/ud1aDBGIas