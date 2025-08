Στη Βραζιλία γράφουν για προσπάθεια εμπλοκής του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Μποταφόγκο, όμως την ίδια ώρα οι Άγγλοι επιμένουν πως δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση.

Δημοσίευμα της «Globo» προσπαθεί να δώσει συνέχεια γύρω από την έντονη φημολογία που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες στη Βραζιλία, κατά την οποία ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον επιχειρηματία, Τζον Τέξτορ, για την εξαγορά της Μποταφόγκο.

Σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, οι δυο άνδρες - πέρα από καλοί φίλοι - θέλουν να δημιουργήσουν κι έναν ισχυρό επιχειρηματικό δεσμό με πρόσφορο έδαφος το ποδόσφαιρο! Συγκεκριμένα ο Μαρινάκης θέλει να αγοράσει μετοχές της Μποταφόγκο από τον Αμερικανό και να την εντάξει στο παγκόσμιο δίκτυο συλλόγων που εκτείνεται από τον Ολυμπιακό, έως τη Νότιγχαμ Φόρεστ και... τελειώνει στην πορτογαλική Ρίο Άβε.

Παρόλα αυτά, στην Αγγλία έχουν διαφορετικές πληροφορίες. Τόσο το «Sky Sports», όσο και το «BBC» διαψεύδουν το ρεπορτάζ των Βραζιλιάνων, τονίζοντας πως δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση μεταξύ των δυο πλευρών.

Προσθέτουν μάλιστα πως η τελευταία του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού να επενδύσει στη Λατινική Αμερική ήταν μέσω των ακαδημιών της Σάο Πάολο, όμως έκτοτε δεν υπάρχει καμία εξέλιξη.

Understand reports linking Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis with a deal to acquire Botafogo are false ❌



The Greek tycoon previously held interest in São Paulo’s academy system, but that is the last update regarding his investment in South American teams.#NFFC pic.twitter.com/nzEuVbyD0l