Η Τότεναμ θέλει να... επαναφέρει τον Ζοάο Παλίνια στην Premier League και βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μπάγερν για ενδεχόμενο δανεισμό του Πορτογάλου μέσου.

Ο Τόμας Φρανκ προσπαθεί να ενισχύσει την Τότεναμ όσο περισσότερο γίνεται ενόψει της νέας σεζόν, της πρώτης του ως προπονητής των Λονδρέζων, μετά την αποχώρηση του Άγγελου Ποστέκογλου.

Οι Spurs έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικές προσθήκες, όπως αυτή του Μοχάμεντ Κούντους από την Γουέστ Χαμ και του Ματάις Τελ από την Μπάγερν Μονάχου. Μάλιστα, από τους Βαυαρούς σκοπεύει να ενισχυθεί περαιτέρω, αφού έχει ανοίξει κύκλο συνομιλιών με τους ανθρώπους της Μπάγερν για την περίπτωση του Ζοάο Παλίνια.

Ο 30χρονος Πορτογάλος μέσος είχε αποκτηθεί από την Μπάγερν το προηγούμενο καλοκαίρι ερχόμενος από τη Φούλαμ, την οποία οι Βαυαροί πλήρωσαν πάνω από 50 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Οι εμφανίσεις του με τους Λονδρέζων είχαν εντυπωσιάσει τον γερμανικό σύλλογο, στον οποίο όμως ο Παλίνια έχει περιορισμένο ρόλο, όπως μαρτυρούν και οι μόλις 25 συμμετοχές του την περασμένη σεζόν -οι περισσότερες εκ των οποίων ερχόμενος από τον πάγκο.

