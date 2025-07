Στην επιστροφή της στην Premier League, η Σάντερλαντ δείχνει «δυνατή» όσον αφορά τις προσθήκες, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκρανίτ Τσάκα έως το 2028.

Επιστροφή στην Premier League για τη Σάντερλαντ, επιστροφή και για τον Γκρανίτ Τσάκα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Οι «μαυρόγατες» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ελβετού χαφ από την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τις επόμενες τρεις σεζόν.

Η μεταγραφή του 32χρονου κόστισε στον σύλλογο περί τα 15 εκατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκε παρά τις έντονες ενστάσεις του τεχνικού των «Ασπιρίνων», Έρικ Τεν Χάγκ, ο οποίος είχε δηλώσει πως δεν ήθελε να χάσει και άλλον σημαντικό παίκτη από το ρόστερ, μετά τις πωλήσεις των Βίρτς και Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ. Ωστόσο, η επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στο Νησί έπαιξε καταλυτικό ρόλο.

Σε μια διετία ως παίκτης της Λεβερκούζεν, ο Τσάκα αγωνίστηκε 99 φορές, έχοντας 6 γκολ και 9 ασίστ και φυσικά πανηγυρίζοντας τον τίτλο της Bundesliga τη σεζόν 2023-2204. Πλέον, γυρίζει ξανά σε... γνώριμα λημέρια, αφού υπήρξε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ για 7 συναπτά έτη.

This isn't just a Club, this is Sunderland.



Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! 😍 pic.twitter.com/MLfHyKBVzo