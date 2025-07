«Τρέλα» από τους οπαδούς της Άρσεναλ για τον Βίκτορ Γιόκερες, η φανέλα του οποίου είναι περιζήτητη και κάνει... θραύση μερικά 24ωρα μετά την μεταγραφή του Σουηδού στους Gunners.

Η άφιξη του Βίκτορ Γιόκερες στο Λονδίνο για λογαριασμό της Άρσεναλ έχει προκαλέσει φρενήρη ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών των Λονδρέζων.Ο 27χρονος Σουηδός φορ ανακοινώθηκε από την Άρσεναλ το περασμένο Σάββατο (26/7) υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Μία μεταγραφή που περίμεναν πώς και πώς στο Βόρειο Λονδίνο, μιας και ο Γιόκερες αποτελούσε διακαή πόθο των ανθρώπων της Άρσεναλ που κατάφεραν να κάμψουν τελικά την αντίσταση από πλευράς Σπόρτινγκ.

Προτού καν πατήσει το πόδι του στο χορτάρι με τη φανέλα της Άρσεναλ, ο Γιόκερες έχει ήδη «κλέψει» τις εντυπώσεις. Κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται πλήρως στις πωλήσεις φανελών του Σουηδού που έσπασαν ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου!

Η ζήτηση για μία φανέλα με το θρυλικό νούμερο «14» είναι τεράστια, ενώ τα στοιχεία πώλησης είναι ακόμη υπό ανάλυση. Ωστόσο, όσον αφορά την πρόσφατη μεταγραφική ιστορία του συλλόγου, η φανέλα του Γιόκερες έχει ήδη ξεπεράσει τις πωλήσεις οποιουδήποτε άλλου ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ.

Shirt sales for Arsenal’s new signing Viktor Gyokeres have broken the club’s record.



More from @gunnerblog ⤵️#AFC