Σύμφωνα με το «Athletic», ο Άλισον Μπέκερ αποχώρησε από την καλοκαιρινή περιοδεία της Λίβερπουλ στην Ασία, έπειτα από άδεια που του χορηγήθηκε για προσωπικό λόγο.

Ο Άλισον Μπέκερ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Λίβερπουλ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (29/7) στο Τόκιο, υπό υψηλές θερμοκρασίες.

O 32χρονος τερματοφύλακας έλαβε άδεια από τον σύλλογο για να αποχωρήσει από την Ιαπωνία και δεν θα δώσει το «παρών» στον αυριανό φιλικό αγώνα με τη Γιοκοχάμα Μαρίνος, όπως αποκαλύπτει το «Αthletic». Ο Βραζιλιάνος αναμένεται να επανενταχθεί στην ομάδα του Άρνε Σλοτ με την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τη θέση του κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να πάρει ο Γκιόργκι Μαμαρντάσβιλι, που αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Βαλένθια, στην οποία παρέμεινε ως δανεικός τη σεζόν 2024/25. Ο Ολλανδός τεχνικός διαθέτει και άλλες εναλλακτικές, καθώς οι Φρέντι Γούντμαν, Άρμιν Πέτσι και Κόρνελ Μισιούρ έχουν επίσης συμπεριληφθεί στην προετοιμασία ως οι υπόλοιποι γκολκίπερ.

Ο Άλισον είναι ο τρίτος παίκτης που αποχωρεί από την περιοδεία της Λίβερπουλ στην Ασία. Νωρίτερα, ο αμυντικός Τζο Γκόμεζ επέστρεψε στην Αγγλία λόγω τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα και υποβάλλεται σε εξετάσεις στο Μέρσεϊσαϊντ, ενώ ο Λουίς Ντίας αποχώρησε για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου.

🚨🇧🇷 Alisson Becker has left Liverpool’s pre-season tour camp in Tokyo to attend to a personal matter pic.twitter.com/NQPqPCMy24