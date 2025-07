Ο σύλλογος της Saudi Pro League προσφέρει «μυθικό» συμβόλαιο στον Σουηδό επιθετικό, ωστόσο ο ίδιος έχει... μάτια μόνο για τη Λίβερπουλ!

Το... επόμενο σίριαλ του καλοκαιριού όσον αφορά τις μεταγραφές στα της Ευρώπης, φαίνεται πως θα έχει το όνομα του Αλεξάντερ Ίσακ. Ο στράικερ της Νιουκάστλ έχει ενημερώσει εδώ και ημέρες τον σύλλογο πως επιθυμεί να αποχωρήσει, θέλοντας να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Παρά τα λόγια του Έντι Χάου που θα ήθελε να τον κρατήσει στο ρόστερ, ο Σουηδός έχει εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί με τη φανέλα της Λίβερπουλ, η οποία τον έχει στη λίστα της και αναμένεται να κινηθεί επίσημα για να τον ντύσει στα κόκκινα. Ωστόσο, ο 25χρονος δεν περνάει απαρατήρητος από την αγορά της Σαουδικής Αραβίας, που τα τελευταία χρόνια έχει βάλει σκοπό να «χρυσοπληρώνει» ότι... αστέρι κυκλοφορεί για να το πάρει στην Ασία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι κατέθεσε μια ασύλληπτη πρόταση στον Ίσακ, προσφέροντάς του περί τις 686 χιλιάδες ευρώ τον μήνα (600 χιλ. λίρες), δηλαδή έναν ετήσιο μισθό που «αγγίζει» τα 33 εκατ. ευρώ ετησίως, προκειμένου να τον πείσει να μετακομίσει στη Saudi Pro League. Ωστόσο μάλλον θα μείνει με την... όρεξη, αφού ο παίκτης θέλει να αγωνιστεί για την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

