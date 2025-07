Συγκλονισμένοι παραμένουν άπαντες στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας μετά την καταδίκη του Ράιαν Μπόουμαν της Τσέλτεναμ σε 3,5 χρόνια αποκλεισμού για χιλιάδες παραβάσεις των κανόνων παράνομου στοιχηματισμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αγγλική Ομοσπονδία καλείται να παρέμβει σε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού από έναν ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν οι πιο «λαμπερές» περιπτώσεις του Άιβαν Τόνεϊ, του Λούκας Πακετά, του Σάντρο Τονάλι. Όμως η περίπτωση του - κατά τα άλλα... ταπεινού - Ράιαν Μπόουμαν έπεσε σαν κομήτης στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο 33χρονος επιθετικός της Τσέλτεναμ έθεσε υποψηφιότητα... αρνητικού ρεκόρ, αφού κρίθηκε ένοχος για παράβαση των κανόνων παράνομου στοιχηματισμού σε 6.397 διαφορετικές περιπτώσεις! Υπενθυμίζουμε πως η FA απαγορεύει ρητά σε όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές την οποιαδήποτε εμπλοκή με το στοίχημα. Ο Μπόουμαν τα τελευταία χρόνια στοιχημάτισε σε χιλιάδες παιχνίδια στην τρίτη και την τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας, αλλά και σε σκωτσέζικα ματς. Σε 240 από τους επίμαχους αγώνες έπαιζε και ο ίδιος ενώ ένα στοίχημά του ήρθε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού της ομάδας του!

Former #Shrewsbury striker Ryan Bowman faces a lengthy ban from football after breaking FA betting rules



Bowman placed 6,397 bets over a 10 year period, including over 240 bets during his time at #Salop and one during a game



He's banned for 42 months



pic.twitter.com/zxoJrhu7W3