Απόλυτα βέβαιος ότι η Άρσεναλ έπραξε σωστά με την περίπτωση του Τόμας Πάρτεϊ, που κατηγορείται για σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα μετά την αποχώρησή του από την ομάδα, έκανε λόγο ο Μικέλ Αρτέτα.

Στις αρχές Ιουλίου, μόλις λίγα 24ωρα αφότου αποχώρησε ως ελεύθερος από την Άρσεναλ, ο Τόμας Πάρτεϊ κατηγορήθηκε επίσημα για πέντε υποθέσεις βιασμoού και μία σεξουαλικής επίθεσης. Αδικήματα τα οποία αφορούν τρεις γυναίκες και που φέρεται να έγιναν μεταξύ του 2021 και του 2022.

Το καλοκαίρι του 2022, η «Telegraph» με αποκλειστικό ρεπορτάζ αποκάλυψε πως συνελήφθη ποδοσφαιριστής της Premier League, χωρίς ωστόσο τότε να γίνεται γνωστό το όνομά του. Ο 32χρονος Γκανέζος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο του Γουέστμινστερ στις 5 Αυγούστου.

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, μίλησε για πρώτη φορά μετά τις επίσημες κατηγορίες εις βάρος του πρώην ποδοσφαιριστή του και υποστήριξε ότι ο σύλλογος ακολούθησε τις σωστές διαδικασίες σχετικά με την περίπτωση του Πάρτεϊ.

«Η ανακοίνωση του συλλόγου ήταν σαφής. Υπάρχουν πολλά νομικά θέματα που είναι περίπλοκα, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα σχετικά με αυτά. Είμαι 100% σίγουρος ότι η ομάδα ακολούθησε τις σωστές διαδικασίες», υπογράμμισε ο Αρτέτα.

