Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, η Λίβερπουλ έφτασε σε συμφωνία με την Άιντραχτ Φρανκφρούρτης για τον Ούγκο Εκιτικέ με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 91 εκατ. ευρώ.

Η Λίβερπουλ φαίνεται πως ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη μεταγραφή του Ούγκο Εκιτικέ στο «Άνφιλντ», με τη μετακίνηση του Γάλλου επιθετικού να μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του Άγγλου δημοσιογράφου, Μπεν Τζέικομπς, το συνολικό ποσό της συμφωνίας ανέρχεται στα 91 εκατομμύρια ευρώ, με τα 79,5 εκατ. ευρώ να καταβάλλονται άμεσα και επιπλέον 10 εκατ. ευρώ να προβλέπονται ως μπόνους.

Το συμβόλαιο του Εκιτικέ θα έχει διάρκεια έξι ετών, ενώ ο παίκτης αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Μερσεϊσάιντ για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «Κόκκινους».

Την περασμένη σεζόν, ο 22χρονος Γάλλος αγωνίστηκε με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας, καταγράφοντας 48 συμμετοχές, 22 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

