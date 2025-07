Η Μάντσεστερ Σίτι υπογράφει το μεγαλύτερο συμβολαιο στην ιστορία με την Puma αξίας 1,18 δισεκατομμυρίων ευρώ και αλλάζει τα δεδομένα της αθλητικής χορηγίας στις ποδοσφαιρικές εμφανίσεις.

Η Μάντσεστερ Σίτι έγραψε ιστορία, έχοντας έρθει σε συμφωνία με την Puma για 1,18 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλάζοντας τα δεδομένα στον χώρο της αθλητικής χορηγίας. Η νέα πολυετής συμφωνία αφορά την αποκλειστική παροχή αθλητικού εξοπλισμού και φανελών.

Οι Πολίτες υπέγραψαν 10ετή συμφωνία με την Puma με 100 εκατ. ευρώ ετησίως. Το deal αυτό θα είναι το πρώτο που υπερβαίνει τα 1,10 δισεκατομμύρια ευρώ στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Τον Ιούλιο του 2023 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σφράγισε ένα 10ετές συμβόλαιο με την Adidas, αξίας περίπου 1,05 δισεκατομμυρίων ευρώ, και πριν από τέσσερις μήνες η Λίβερπουλ συμφώνησε με την Adidas σε ένα deal που πιστεύεται ότι αξίζει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Από το 2019 που ξεκίνησε το συμβόλαιο της Σίτι με την Puma, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έχει κατακτήσει τέσσερις τίτλους Premier League και έγινε και η δεύτερη Αγγλική ομάδα που κατακτά το τρεμπλ.

