Οι Πορτογάλοι των «κόκκινων διαβόλων» τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, αφήνοντας λουλούδια στο μνημείο του έξω από το «Άνφιλντ» και δείχνοντας πως ο αθλητισμός ενώνει.

Ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, στο τέλος της ημέρας είναι εδώ για να ενώνουν. Οι «έχθρες» κάνουν πέρα, όταν υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό δε γινόταν να μη συμβεί και στην περίπτωση του αδόκητου χαμού του Ντιόγκο Ζότα, που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, στις 3 Ιουλίου.

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο «εχθρικά» ντέρμπι του πλανήτη είναι αναμφίβολα αυτό μεταξύ Λίβερπουλ και Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ, των δυο συλλόγων με τα περισσότερα πρωταθλήματα Αγγλίας. Ωστόσο, η... κόντρα δεν έχει καμία ουσία σε τέτοιες στιγμές και οι «κόκκινοι διάβολοι» το απέδειξαν επί του πρακτέος. Το απόγευμα της Δευτέρας (14/7), αντιπροσωπεία του συλλόγου και για την ακρίβεια οι Πορτογάλοι της ομάδας, Ρούμπεν Αμορίμ, Μπρούνο Φερνάντες και Ντιόγκο Νταλότ βρέθηκαν έξω από το «Άνφιλντ».

Σε μια άκρως συγκινητική στιγμή, άφησαν λουλούδια στο μνημείο του Ζότα και προσευχήθηκαν, δείχνοντας πως το ποδόσφαιρο είναι πολλά παραπάνω από 90 λεπτά «μάχης» στο χορτάρι.

Bruno Fernandes, Diogo Dalot and Ruben Amorim have laid a tribute to Diogo Jota and Andre Silva, on behalf of all at Manchester United.