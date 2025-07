Συγκινητικός ο Κώστας Τσιμίκας, τραγούδησε μαζί με τους οπαδoύς για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα μετά τη λήξη της φιλικής αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Πρέστον.

Το απόγευμα της Κυριακής (13/7), η Λίβερπουλ φιλοξενήθηκε από την Πρέστον δίνοντας το πρώτο της ματς μετά τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα στις 3 Ιουλίου. Μία αναμέτρηση με βαρύ και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα πριν τη σέντρα, αλλά και κατά τη διάρκεια του ματς.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες της Λίβερπουλ συγκεντρώθηκαν μπροστά από την κερκίδα του βρίσκονταν οι οπαδοί τους, οι οποίοι τραγούδησαν το σύνθημα του Ζότα. Ο Κώστας Τσιμίκας -που ξεκίνησε βασικός- τους συνόδευσε στο τραγούδι εμφανώς συγκινημένος.

Kostas Tsimikas was singing Diogo Jota's song as Liverpool players and fans shared a deeply emotional exchange at full time ❤️pic.twitter.com/5AZRuRNUKW