Την απόκτηση του Άντονι Ελάνγκα με 64 εκατομμύρια ευρώ από τη Νότιγχαμ ανακοίνωσε επίσημα η Νιούκαστλ.

Το σπουδαίο deal πήρε... σάρκα και οστά, ο Άντονι Ελάνγκα είναι με κάθε επισημότητα πια παίκτης της Νιούκαστλ. Ο Σουηδός εξτρέμ είπε «αντίο» στη Νότιγχαμ Φόρεστ - που έβαλε 64 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της - μετά από δύο εξαιρετικές σεζόν και μετακόμισε στο St' James' Park.

Sammy has some advice for a new local, Anthony Elanga! 😍 pic.twitter.com/j9TQS0FVwl