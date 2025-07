Πολλαπλά δημοσιεύματα από το Νησί αποκαλύπτουν πως η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη θα προβεί σε καταγγελία εις βάρος της Τότεναμ, για παράνομη προσέγγιση του Γκιμπς-Γουάιτ.

Το... κλεισμένο deal ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Τότεναμ για χάρη του Γκιμπς-Γουάιτ φαίνεται πως «χαλάει», αφού τα αγγλικά μέσα έριξαν... βόμβα το μεσημέρι της Παρασκευής (11/7).

Όπως αναφέρεται, ο σύλλογος του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι έτοιμος να καταγγείλει τους «Σπερς» στο αρμόδιο όργανο της Premier League, για παράνομη προσέγγιση των Λονδρέζων προς τον 25χρονο μέσο. Οι άνθρωποι της Φόρεστ δουλεύουν με τους νομικούς συμβούλους, καθώς θεωρούν πως η Τότεναμ δεν κινήθηκε βάσει κανονισμών και είναι έτοιμοι να «τινάξουν στον αέρα» τη συμφωνία των 70 εκατ. ευρώ!

🚨⚠️ Nottingham Forest prepare a complaint to the Premier League for Morgan Gibbs-White’s move to Tottenham.#NFFC working on potential legal action as they believe Spurs made illegal approach to the player, as Sky Sports reported. pic.twitter.com/mNG21ZmWpY