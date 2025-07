Πριν καν ξεκινήσει η νέα σεζόν, ορισμένοι φίλοι της Άρσεναλ έδειξαν τις προθέσεις τους προς τον Ισπανό τεχνικό, ζητώντας την απομάκρυνσή του!

Η αδυναμία της Άρσεναλ να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία εδώ και 21 ολόκληρα χρόνια έχει φέρει σε... αδιέξοδο ορισμένους φίλους της ομάδας, παρά την εμφανή βελτίωσή της τα τελευταία χρόνια, υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα.

Οι «κανονιέρηδες» που στο τρέχον μεταγραφικό παζάρι έχουν ήδη ενισχυθεί με Κέπα, Θουμπιμέντι και Νόργκααρντ, είναι έτοιμοι για την τέταρτη μεταγραφή τους, τον Νόνι Μαντουέκε της Τσέλσι. Ωστόσο, τίποτα από τα παραπάνω δε συγκινεί μερίδα φίλων του συλλόγου, που έχει χάσει την υπομονή του με τον Ισπανό κόουτς.

Όπως αποκάλυψε η Sun, ορισμένοι εξ' αυτών φέρεται να «βανδάλισαν» τοιχογραφίες στα περίχωρα του Έμιρεϊτς, γράφοντας την χαρακτηριστική φράση «Arteta out» και στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πριν την πρώτη σέντρα της σεζόν.

Some Arsenal fans seem to be losing patience with Mikel Arteta 😳



Murals outside the Emirates have been vandalized with "Arteta Out" messages 👀 pic.twitter.com/u5JbhL3ri4