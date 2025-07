Την προσεχή Κυριακή (13/7) οι «Reds» θα δώσουν το πρώτο φιλικό τους για φέτος και μαζί με την αντίπαλο Πρέστον θα τιμήσουν τα αδικοχαμένα αδέρφια.

Το πρώτο της παιχνίδι, έστω και σε φιλικά πλαίσια, μετά τον αδόκητο χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, πρόκειται να δώσει το απόγευμα της Κυριακής (13/7, 17:00) η Λίβερπουλ, με αντίπαλο την Πρέστον.

Οι «Reds» καλούνται να ξεπεράσουν αυτή την τραγική απώλεια του Πορτογάλου, και αποφάσισαν μαζί με την αντίπαλό τους να τιμήσουν τη μνήμη των αδικοχαμένων Πορτογάλων, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των πρωταθλητών Αγγλίας, πριν τη σέντρα του ματς θα ακουστεί ο ύμνος της ομάδας, το ''You'' ll never walk alone'', και οι φίλοι της Πρέστον θα καταθέσουν στεφάνια δίπλα στους οπαδούς της Λίβερπουλ. Έπειτα, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αμφότερες οι ομάδες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια, ως ένδειξη πένθους.

Τέλος, αναφέρεται ότι η Πρέστον έχει επίσης δημιουργήσει μια αναμνηστική έκδοση του προγράμματος της ημέρας του αγώνα που περιλαμβάνει γραπτούς φόρους τιμής στον Ντιόγκο και τον Αντρέ.

Diogo Jota and Andre Silva will be commemorated with a number of tributes at our match against Preston North End.