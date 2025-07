Η Τότεναμ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μοχάμεντ Κούντους και ήδη κινείται για τον επόμενό της στόχο, τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Κάτι παραπάνω από δραστήρια είναι στο μεταγραφικό παζάρι η Τότεναμ. Οι Spurs θέλουν να γεμίσουν τη φαρέτρα του Τόμας Φρανκ με τις καλύτερες δυνατές επιλογές και απομένουν μόνο τα τυπικά για να κάνουν δικό τους τον Μοχάμεντ Κούντους από τη Γουέστ Χαμ.

Ο Γκανέζος πάντως δεν είναι ο μόνος μεσοεπιθετικός που απασχολεί τους Λονδρέζους. Σύμφωνα με το Athletic, η Τότεναμ έχει πολύ ψηλά στη λίστα της και τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ. Ο Φρανκ είναι μεγάλος θαυμαστής του σταρ της Νότιγχαμ Φόρεστ, που αποτέλεσε τον ίσως καλύτερο ποδοσφαιριστή της την περασμένη εξαιρετική σεζόν. Οι Spurs μπορούν να προσφέρουν στον 25χρονο διεθνή Άγγλο την ευκαιρία να παίξει στο Champions League αλλά και πολύ υψηλότερο μισθό και ευελπιστούν να τον πείσουν να πει το «ναι», άπαξ και συμφωνήσουν με τη Νότιγχαμ.

