Ξεκίνησαν οι επαφές της Άρσεναλ με την Τσέλσι σχετικά με την περίπτωση του Νόνι Μαντουέκε, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει τους προσωπικούς όρους με τους Gunners.

Η Άρσεναλ είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο μεταγραφικό «παζάρι» του φετινού καλοκαιριού, έχοντας ήδη ανακοινώσει την απόκτηση των Μαρτίν Θουμπιμέντι και Κέπα Αριθαμπαλάνγκα.

Οι Gunners κυνηγούν την περίπτωση ακόμη ενός Μπλε, του Νόνι Μαντουέκε. Μάλιστα, ο σύλλογος έχει ήδη φτάσει σε συμφωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για πενταeτές, καθώς ήταν από την αρχή «ζεστός» στο ενδεχόμενο να μετακομίσει από το Δυτικό στο Βόρειο Λονδίνο.

Πλέον, ο κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ της Άρσεναλ και της Τσέλσι άνοιξε, καθώς η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα θα ψάξει να βρει τη «χρυσή τομή» με τους Μπλε για να εντάξει στο ρόστερ της τον Μαντουέκε.

