Το συγκινητικό γράμμα του Ρόμπερτσον στον Ζότα: «Θα μου λείψεις, σ 'αγαπώ αδερφέ»

Ο συμπαίκτης και φίλος του στην Λίβερπουλ, Άντι Ρόμπερτσον, μετά την είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ, επισκέφθηκε το αυτοσχέδιο μνημείο στο Άνφιλντ αφήνοντας ένα συγκινητικό γράμμα.

Ο ξαφνικός θάνατος του Ντιόγκο Ζότα την περασμένη Πέμπτη (3/7), συγκλόνισε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Ο Πορτογάλος άσος ταξίδευε με τον 25χρονο αδερφό του, όταν έσκασε το λάστιχο του πολυτελούς αυτοκινήτου του και βγήκε εκτός δρόμου στοιχίζοντας την ζωή τους, λίγο έξω από την ισπανική επαρχία Θαμόρα.

Όταν τα δυσάρεστα νέα είδαν στο φως της δημοσιότητας, οι φίλοι των Reds έσπευσαν να δημιουργήσουν ένα αυτοσχέδιο μνημείο στο οποίο απέτισαν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο παίκτη τους.

Στο σημείο αυτό βρέθηκε και ο επί χρόνια συμπαίκτης και φίλος του, Άντι Ρόμπερτσον αφήνοντας ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα .

«Μακ Ζότα, Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, αλλά νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις αναμνήσεις που μας χάρισες!

Θα μου λείψεις. Σ' αγαπώ αδερφέ.»

Andy Robertson's message to Diogo Jota ❤️



"MacJota,

Our hearts are broken but feeling very grateful for the memories you gave us all!

I will miss you.

Love you brother

Robbo x" pic.twitter.com/BWFJ0UKsMk

— Empire of the Kop (@empireofthekop) July 9, 2025

Ο Σκωτσέζος μπακ σε ανάρτηση του στο προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, εξηγεί από που προήλθε και το παρατσούκλι «Μακ Ζότα».

«Ήταν ο πιο Βρετανός ξένος παίκτης που έχω γνωρίσει ποτέ. Αστειευόμασταν ότι ήταν πραγματικά Ιρλανδός... Προσπαθούσα να τον παρουσιάσω ως Σκωτσέζο, προφανώς. Τον αποκαλούσα μάλιστα Ντιόγκο ΜακΖότα»