Τα δυστυχήματα στον Α-52 πολλά. Αρκετά για να προβληματίσουν πια έντονα τις ισπανικές Αρχές, που θα ψάξουν απαντήσεις γύρω από τα «γιατί» του αυτοκινητόδρομου, όπου ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του έχασαν τραγικά τη ζωή τους.

Σοκαρισμένος παραμένει ο πλανήτης στον απόηχο του αδόκητου χαμού του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, την περασμένη εβδομάδα. Τα δύο αδέρφια άφησαν με τον πλέον τραγικό τρόπο την τελευταία τους πνοή, όταν το λάστιχο της Lamborghini στην οποία επέβαιναν έσκασε ξαφνικά και το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Αυτό ωστόσο, δεν ήταν το μοναδικό δυστύχημα στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, τον Α-52 στην περιοχή της Καστίλλης και Λεόν, που κουβαλά θλιβερή κληρονομιά.

Όπως μετέδωσαν τόσα αγγλικά, όσο και ισπανικά media, οι Αρχές της χώρας θα ανοίξουν φάκελο για τον συγκεκριμένο δρόμο. Ήδη μέσα στο 2025, έξι άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτόν, το 2024 έντεκα και το 2023 19 ήταν αυτοί που «έφυγαν» στην ίδια άσφαλτο. Μάλιστα, την παραμονή του θανάτου του Ζότα και του αδερφού του, μια 60χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο στον ίδιο ακριβώς δρόμο.

Ο Α-52, όχι άδικα, όπως φαίνεται, έχει χαρακτηριστεί από media και ανθρώπους στην ισπανική τροχαία ως ο «πιο επικίνδυνος αυτοκινητόδρομος στην Ισπανία». Τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έναν δρόμο γεμάτο λακκούβες, σπασμένες λωρίδες, ανολοκλήρωτα έργα οδοποιίας, επικίνδυνες στροφές αλλά και... στέκι άγριων ζώων, όπως ελάφια και λύκοι, που συχνά κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτόν. Κατά μέσο όρο, κάθε τροχαίο στον Α-52 στοιχίζει 1,5 ζωές ενώ τα περισσότερα από τα ατυχήματα/δυστυχήματα σε αυτόν έχουν σημειωθεί υπό καλές συνθήκες, στεγνό οδόστρωμα δηλαδή, καλή ορατότητα και φως ημέρας.

First images have emerged of the crash site on the A-52 near Zamora, Spain, where Diogo Jota and his brother André Silva died early Thursday.



The Lamborghini left the road after a reported tyre blowout and caught fire.#DiogoJota #Zamora #Liverpool pic.twitter.com/C1VtPCa4wv