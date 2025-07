Σύμφωνα με τη «Sun» ο Γουέιν Ρούνεϊ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με το BBC, αξίας 900.000 ευρώ.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, αφήνει την προπονητική και στρέφεται στον δημοσιογραφικό τομέα. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με το BBC αξίας 900.000 ευρώ , αναλαμβάνοντας ρόλο σχολιαστή και αναλυτή σε μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όπως αποκαλύπτουν οι Άγγλοι.

Ο Θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα παρουσιαστεί κι επίσημα απο το BBC στο τέλος του μήνα,αφού είχε πάει πρώτα ως καλεσμένος της εκπομπής. Το συμβόλαιο του Ρούνεϊ έχει δυνατότητα επέκτασης για δύο χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορεί να μείνει εκτός γηπέδων για πολύ καιρό.

Ο 39χρονος πρώην διεθνής με την ομάδα της Αγγλίας θα ενταχθεί στην ομάδα των εκφωνητών «Match of the Day» μετά την παραίτηση του Γκάρι Λίνεκερ μετά από 26 χρόνια.

Ο Ρούνεϊ έχει επίσης υπογράψει συμβόλαιο για να καλύψει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Το BBC ετοιμάζει μια δυνατή τηλεοπτική ομάδα για τη διοργάνωση, στην οποία, εκτός από τον Άγγλο,θα συμμετέχουν οι Άλαν Σίρερ, Ρίο Φέρντιναντ και Τζο Χαρτ.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Ρούνεϊ πέτυχε 53 γκολ με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας και παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με 253 τέρματα. Μετά το τέλος της καριέρας του, ασχολήθηκε με την προπονητική, αναλαμβάνοντας τη Ντέρμπι Κάουντι, τη DC Γιουνάιτεντ, την Μπέρμινγχαμ Σίτι και πρόσφατα την Πλίμουθ. Ωστόσο, καμία από τις τέσσερις θητείες του δεν συνοδεύτηκε από επιτυχίες.

Wayne Rooney 'has landed a £800,000 deal with the BBC'❗️💸 pic.twitter.com/G8hbEDNXPA