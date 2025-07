Σύμφωνα με την «Sun», πρώην παίκτης της Αγγλίας και της Premier League συνελήφθη τον περασμένο Απρίλιο σε αεδρόμιο του Λονδίνου.

Μπροστά στα μάτια των έκπληκτων επιβατών, ένας πρώην ποδοσφαιριστής της Αγγλίας που έχει αγωνιστεί και στην Premier League φαίνεται ότι συνελήφθη τον περασμένο Απρίλιο στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Sun», την Παρασκευή (4/7) η Αστυνομία επιβεβαίωσε το εν λόγω συμβάν που διαδραματίστηκε στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου. Το όνομα του παίκτη δεν έχει γίνει γνωστό, πάντως το άτομο αφέθηκε αργότερα ελεύθερο με εγγύηση.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, ο πρώην ποδοσφαιριστής φέρεται να προκάλεσε αρκετή αναστάτωση, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί λεπτομέρειες σχετικές με την παράβαση στην οποία υπέπεσε.

Ex-England ace arrested at Stansted in front of stunned passengers after taking budget flight to UKhttps://t.co/Pkpi7qvCcC