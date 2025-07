Πλησιάζει στην απόκτηση του Νόνι Μαντουέκε η Άρσεναλ, καθώς σύμφωνα με το «Athletic» οι Gunners ήρθαν σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή της Τσέλσι.

Η αναζήτηση παικτών που θα ενισχύσουν το ρόστερ της Άρσεναλ συνεχίζεται στο Βόρειο Λονδίνο, με τον Νόνι Μαντουέκε να είναι το όνομα που ακούγεται περισσότερο τις τελευταίες ημέρες.

Ο 23χρονος εξτρέμ της Τσέλσι είναι από την πλευρά του σύμφωνος στο να μετακομίσει στο κόκκινο «στρατόπεδο» και σύμφωνα με το «Athletic» ο ποδοσφαιριστής ήρθε σε συμφωνία με την Άρσεναλ όσον αφορά τους προσωπικούς όρους.

Για την ώρα, ο Μαντουέκε βρίσκεται στα γήπεδα των ΗΠΑ στην προσπάθεια της Τσέλσι να φτάσει στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025. Παρότι ο ίδιος έχει δώσει το «ΟΚ», δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων.

🚨 Noni Madueke agrees personal terms with Arsenal as they consider approaching Chelsea for England int’l. #AFC have 23yo green light + strong relations with #CFC but no club-to-club talks yet. Firm option to bolster on both wings. W/ @SebSB @TheAthleticFC https://t.co/d1ZrHPwyMD