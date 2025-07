Ζαλίζει το ποσό που ετοιμάζεται να προσφέρει η Αλ Νασρ στην Άρσεναλ για να αποκτήσει τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι κάνοντάς τον συμπαίκτη του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι είναι εδώ και έξι χρόνια ένα από τα βασικά μέλη στο ρόστερ της Άρσεναλ, με την οποία έχει καταγράψει πάνω από 200 εμφανίσεις.

Ωστόσο, μία νέα πόρτα φαίνεται πως ανοίγεται μπροστά του, πολύ μακριά από την Αγγλία και την Premier League. Ο 24χρονος Βραζιλιάνος έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο της Αλ Νασρ. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο και των υπόλοιπων αστέρων, φέρεται πως είναι διατεθειμένη να προσφέρει στην Άρσεναλ μέχρι και 85 εκατ. ευρώ για τον Μαρτινέλι.

Θυμίζουμε ότι το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου εξτρέμ με τους Gunners λήγει το καλοκαίρι του 2027, ενώ η λονδρέζικη ομάδα εργάζεται αυτό το διάστημα πάνω στις περιπτώσεις των Σέσκο και Γιόκερες για να ενισχυθεί στην επίθεσή της.

Arsenal ‘to shatter club record for biggest transfer exit as Gabriel Martinelli wanted by Cristiano Ronaldo’s Al-Nassr’ https://t.co/qhyFwyCJlZ