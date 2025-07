Σε χωριστούς δρόμους θα βαδίσουν από εδώ και στο εξής ο Τακεχίρο Τομιγιάσου και η Άρσεναλ, αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν στον τερματισμό του συμβολαίου του.

Επίσημη είναι η αποχώρηση του Τακεχίρο Τομιγιάσου από την Άρσεναλ, καθώς οι Gunners ανακοίνωσαν την από κοινού λύση του συμβολαίου του 26χρονου αμυντικού.

Ο Ιάπωνας διεθνής είχε μετακομίσει στο Λονδίνο από την Μπολόνια το καλοκαίρι του 2021 καταγράφοντας συνολικά 84 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρά την υποσχόμενη εξέλιξή του, ανυπέρβλητο εμπόδιο στάθηκαν οι τραυματισμοί που τον κράτησαν πίσω αφήνοντάς τον εκτός δράσης για μεγάλα αγωνιστικά διαστήματα ειδικά τις δύο τελευταίες σεζόν.

Ενδεικτικό είναι ότι την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε ένα ματς (για έξι λεπτά!), ενώ υποβλήθηκε και σε χειρουργείο στο δεξί του γόνατο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τελικά στον τερματισμό της συνεργασίας τους και ο Τομιγιάσου ετοιμάζεται πλέον για την επόμενη πρόκληση στην καριέρα του.

Thank you, Tomi ❤️



We have reached a mutual agreement with Takehiro Tomiyasu to end his contract with immediate effect.