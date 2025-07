Ενός λεπτού σιγή, ως ελάχιστο φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, κράτησαν πριν από τις προπονήσεις τους οι ποδοσφαιριστές ευρωπαϊκών συλλόγων στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Ο τραγικός θάνατος του Ντιόγκο Ζότα (03/07) βύθισε στο πένθος τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ο Πορτογάλος παίκτης της Λίβερπουλ έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο μαζί με τον μικρότερο αδερφό του, Αντρέα, μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Θαμόρα της Ισπανίας.

Αμέσως μετά την θλιβερή είδηση, παίκτες και αντίπαλοι, προπονητές και σύλλογοι έσπευσαν να στείλουν μέσω αναρτήσεων το δικό τους αποχαιρετιστήριο μήνυμα στη μνήμη του άτυχου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις στα 28 του χρόνια.

Στη μνήμη του, οι παίκτες ευρωπαϊκών ομάδων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αγωνιστικές υποχρεώσεις στα γήπεδα των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, συγκεντρώθηκαν αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του Ζότα. Πιο συγκεκριμένα, οι ποδοσφαιριστές των Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου κράτησαν ενός λεπτού σιγή πριν από τις προπονήσεις τους για τα δύο αδέρφια.

Ahead of today’s training session, Chelsea Football Club held a minute’s silence in memory of Diogo Jota and Andre Silva.



Our thoughts are with their friends and family. 💙 pic.twitter.com/ZMJrsmwowL