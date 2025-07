Λίγες ώρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού το Αντρέ, που συγκλόνισε το ποδοσφαιρικό και όχι μόνο κόσμο, βγήκε στην επιφάνεια μία συγκινητική ιστορία με πρωταγωνιστή τον αδικοχαμένο Πορτογάλο.

Σαν κεραυνός εν αιθρία ξέσπασε σήμερα το πρωί η είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, με νέες λεπτομέρειες για τον θάνατο των δύο αδερφών να βγαίνουν συνεχώς.

Λίγες ώρες μετά τον αιφνίδιο χαμό του Πορτογάλου, ένας οπαδός της Λίβερπουλ ανάρτησε στο προσωπικό του λογαριασμό στο «X», μία συγκινητική ιστορία με πρωταγωνιστή τον Ζότα.

Ο χρήστης του Χ διηγείται ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από 4 χρόνια, όταν ένας φίλος του, επίσης υποστηρικτής της Λίβερπουλ, αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και τότε ο Ντιόγκο αφιέρωσε λίγο χρόνο για να ηχογραφήσει και να του στείλει ένα μήνυμα υποστήριξης.

Όπως αναφέρει ο χρήστης το βίντεο που έστειλε ο Ζότα στον φίλο του: «Τον βοήθησε περισσότερο από όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Ήταν μια μικρή δουλειά, αλλά σήμαινε τόσα πολλά και θα ήθελα πολύ να τον είχα ευχαριστήσει προσωπικά γι' αυτό. Σε ευχαριστώ Ντιόγκο».

Στο βίντεο που αναρτήθηκε φαίνεται καθαρά ο Ζότα να στέλνει ένα μήνυμα υποστήριξης στον Λίαμ στον οποίο πέρα από ταχεία ανάρρωση του εύχεται να τον δει ξανά στις εξέδρες του Άνφιλντ το συντομότερο δυνατό.

Δείτε εδώ το συγκινητικό βίντεο:

4 years ago when my lad was at his lowest, Diogo took the time to record this for him and it helped more than he will ever know. It was a small task, but it meant to so much and I would have loved to have thanked for him personally for it. Thank you Diogo ❤️ pic.twitter.com/SS4FqCN4MI

— Ste Davies (@StevenD1977) July 3, 2025