Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα κατέγραψε τις στιγμές μετά το δυστύχημα του Ντιόγκο Ζότα, με το πολυτελές αυτοκίνητό του να είναι τυλιγμένο στις φλόγες.

Σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον Ντιόγκο Ζότα και τον αδελφό του, Αντρέ, κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, βίντεο που εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες δείχνει το τι συνέβη μετά το τραγικό αυτό συμβάν, με την Λαμποργκίνι του άσου της Λίβερπουλ να είναι τυλιγχμένη στις φλόγες στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα που έθεσε σε κυκλοφορία το συγκεκριμένο υλικό, τη στιγμή αυτή κατέγραψε διερχόμενος οδηγός λίγα μόλις λεπτά μετά το συμβάν.

Δείτε το βίντεο:

