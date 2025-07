Η τραγική είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ έγινε γνωστή στο βρετανικό κοινοβούλιο, όπου η Υπουργός Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην οικογένεια και τους οικείους τους.

Ο Ντιόγκο Ζότα, επιθετικός της Λίβερπουλ και διεθνής με την Πορτογαλία, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 28 ετών, μετά από τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο A-52, στην επαρχία Αμόρα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με τον 26χρονο αδελφό του, Αντρέ, επίσης ποδοσφαιριστή, εξετράπη της πορείας του και τυλίχτηκε στις φλόγες

Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή και στο βρετανικό κοινοβούλιο, όπου η Υπουργός Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού, Λίζα Νάντι, εξέφρασε τα βαθιά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή.

«Μόλις λάβαμε την σπαρακτική είδηση ​​λίγο πριν μπούμε στην αίθουσα, ότι έχασε τραγικά τη ζωή του σε ηλικία μόλις 28 ετών. Νομίζω ότι όλο το σπίτι είναι συντετριμμένο από αυτή την είδηση ​​και ήθελα να στείλω τα συλλυπητήριά μας στους φίλους και την οικογένειά του εκ μέρους ολόκληρου του κοινοβουλίου» ανέφερε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού.

Secretary of State for Culture, Media and Sport Lisa Nandy pays tribute to Liverpool player and Portugal international Diogo Jota in the House of Commons after his death aged 28. pic.twitter.com/WfBdy0U61N