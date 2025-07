Έντονα συγκινησιακό είναι το κλίμα έξω από το γήπεδο της Λίβερπουλ, με αρκετούς φίλους της ομάδας να αποδίδουν τιμές στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Τεράστια είναι η θλίψη που έχει προκαλέσει ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε περιοχή της Ισπανίας.

Οι δυο Πορτογάλοι έχασαν τη ζωή τους όταν η Lamborgini ξέφυγε της πορείας της, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αποχαιρετά τον άσο της Λίβερπουλ, με τους φίλους της ομάδας να συρρέουν στο «Άνφιλντ».

Εκεί, αρκετοί είναι αυτοί που αφήνουν λουλούδια, φανέλες ή κασκόλ, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη του....

Liverpool fans at Anfield speak on the death of footballer Diogo Jota who was killed in a car crash. https://t.co/TC2ROCL7wW



