Ο Ντιόγκο Ζότα έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (3/7), αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καριέρα και έχοντας ως τελευταίο «θύμα» την Έβερτον.

Η ζωή είναι πολλές φορές σκληρή, κάτι που επιβεβαιώθηκε με τον πιο άσχημο τρόπο στην περίπτωση του Ντιόγκο Ζότα.

Μόλις 12 ημέρες μετά τον γάμο του, και ενώ απολάμβανε τις διακοπές παρέα με τον αδερφό του, ο άσος της Λίβερπουλ έχασε (όπως και ο αδερφός του) τη ζωή του, όταν το αυτοκίνητό τους ξέφυγε του ελέγχου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί και να τυλιχθεί στις φλόγες, σε περιοχή της Ισπανίας.

Ο Ζότα ετοιμαζόταν για την 6η του σεζόν στο «Άνφιλντ» και όντας από τους πιο αγαπητούς παίκτες της εξέδρας. Εν τέλει, η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε το τελευταίο από τα συνολικά 65 γκολ που πέτυχε με τους «Reds», να κρίνει την αναμέτρηση με τη μισητή αντίπαλο Έβερτον, στις 2 Απριλίου για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Diogo Jota's final goal for Liverpool was a Derby day winner against Everton. ❤️🕊️pic.twitter.com/btmJIaLsYZ