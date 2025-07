Το αντίο του ποδοσφαιρικού κόσμου στον Ντιόγκο Ζότα: «Είναι απολύτως σπαρακτικό»

Η είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα συγκλόνισε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, που μέσα από τα social media εκφράζει τη θλίψη και το σοκ του για την τόσο πρόωρη απώλειά του.

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 28 ετών, μαζί με τον 26χρονο αδερφό του Αντρέ, σε τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο χιλιόμετρο 65 της Α-52, κοντά στον δήμο Παλάθιος ντε Σανάμπρια. Ο παίκτης των Reds έχασε τη ζωή του όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε μαζί με τον αδερφό του, επίσης επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ξέφυγε από την πορεία του, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.Σύμφωνα με πληροφορίες από μάρτυρες που ειδοποίησαν το 112, το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν και στη γύρω περιοχή.

Όπως ήταν φυσικό, η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη, με τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κόσμο να στέλνει τα δικά του μηνύματα μέσω των social media.

Ο Φλόριαν Βιρτς ήταν το μεγάλο καλοκαιρινό απόκτημα της Λίβερπουλ και ετοιμάζεται να ξεκινήσει την προετοιμασία του με την ομάδα για τη νέα σεζόν. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός θέλησε να αποχαιρετήσει τον συμπαίκτη του με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

«Αυτό είναι απολύτως σπαρακτικό. Κυριολεκτικά παράτησα ό,τι έκανα για να δώσω μία ημέρα off στον εαυτό μου. Δεν το αντέχω. Αναπαύσου εν ειρήνη Ντιόγκο Ζότα. Τεράστια απώλεια για την νεαρή οικογένειά σου και την Λίβερπουλ», έγραψε χαρακτηριστικά.

This is absolutely heart-wrenching. I have literally dropped everything I am doing for a day off. I just can't take it.



RIP Diogo Jota Your young family, #LiverpoolFC and fans got robbed. pic.twitter.com/36lqIIVHcj — Florian Wirtz (@Florian1Wirtz) July 3, 2025

Η ανάρτηση του Ίκερ Κασίγιας

Η ανάρτηση του Ραφαέλ Λεάο:

Η ανάρτηση του Γιώργου Κυριακόπουλου:

Η Πόρτο, όπου ο Ζότα αγωνίστηκε με την ανδρική ομάδα και ο αδερφός του στα τμήματα στις ακαδημίες εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη με μια συγκινητική ανάρτηση για την τραγική τους απώλεια.

«Η Πόρτο θρηνεί. Με σοκ και βαθιά θλίψη εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, ο οποίος ήταν επίσης αθλητής μας στις Ακαδημίες. Αναπαυτείτε εν ειρήνη» έγραψε σε επίσημη ανακοίνωση η ομάδα.

O Futebol Clube do Porto está de luto.



É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação.



Descansem em paz.#FCPorto pic.twitter.com/BXlR8v7y7Z July 3, 2025

Η Γουλβς, με τη οποία ο Ζότα αγωνίστηκε για τρία χρόνια πριν μετακομίσει στη Λίβερπουλ, εξέφρασε με τη σειρά της τα συλλυπητήρια της για το άδικο χαμό των δύο ποδοσφαιριστών με μία ανάρτηση στο «X»

«Είμαστε συντετριμμένοι. Ο Ντιόγκο λατρεύτηκε από τους οπαδούς μας, αγαπήθηκε από τους συμπαίκτες του και εκτιμήθηκε από όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Γουλβς. Οι αναμνήσεις που δημιούργησε δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του Ντιόγκο και του αδελφού του, Αντρέ. Θα μας λείψεις πραγματικά και θα σε θυμόμαστε πάντα».

We are heartbroken.



Diogo was adored by our fans, loved by his teammates and cherished by everyone who worked with him during his time at Wolves. The memories he created will never be forgotten.



Our hearts go out to the family, friends and loved ones of Diogo and his brother,… pic.twitter.com/MqMlp7o44M

Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο, εξέφρασε τη λύπη του για τον «απροσδόκητο και τραγικό» θάνατο του ποδοσφαιριστή Ντιόγκο Ζότα σε τροχαίο ατύχημα, θεωρώντας ότι η σημερινή ημέρα είναι «μια θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο και για τον εθνικό και διεθνή αθλητισμό».

«Η είδηση ​​του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα, ενός αθλητή που τίμησε ιδιαίτερα το όνομα της Πορτογαλίας, και του αδελφού του είναι απροσδόκητη και τραγική. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Είναι μια θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο και για τον εθνικό και διεθνή αθλητισμό», έγραψε ο Λουίς Μοντενέγκρο, σε ανάρτηση του στο προσωπικό του λογαριασμό στο «X».

A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional.

— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 3, 2025

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε επίσης τη λύπη του για τον «τραγικό και πρόωρο» θάνατο του ποδοσφαιριστή και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «μια απώλεια που έχει συγκλονίσει όλους τους Πορτογάλους».

Σε σημείωμα του στην ιστοσελίδα της Προεδρίας, ο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα αναφέρει ότι ο Ντιόγκο Ζότα:

«Εκπροσώπησε το πορτογαλικό ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του στις ακαδημίες της Γκοντόμαρ, ακολουθούμενη από την Πάσος ντε Φερέιρα και την Πόρτο, ενώ στην Αγγλία ήταν στην υπηρεσία της Γουλβερχάμπτον και μέχρι πρότινος στη Λίβερπουλ, όπου ξεχώρισε και σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για μια απώλεια που έχει συγκλονίσει όλους τους Πορτογάλους».

Ο Λεμπρόν Τζέιμς με ένα μήνυμα στο «X» αποχαιρέτισε τον Ντιόγκο Ζότα, γράφοντας ότι: «Οι προσευχές μου πηγαίνουν στους αγαπημένους του αυτή τη στιγμή! Ελπίζω όλοι να είστε ασφαλείς και προστατευμένοι! YNWA JOTA!!

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/B3tYVJJxkA

— LeBron James (@KingJames) July 3, 2025

O Πορτογάλος προπονητής, Ζοζέ Μουρίνιο σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο τραγικό χαμό του Ζότα και του αδερφού του λέγοντας:

«Η απώλεια του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ είναι μια μεγάλη τραγωδία και μια τεράστια αδικία για κάποιον που ήταν τόσο νέος και είχε τόση ζωή μπροστά του. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους τους».

Ο επί χρόνια εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ, έστειλε το δικό του συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα, με μία ανάρτηση στο «Instagram»:

«Αναπαύσου εν ειρήνη Ντιόγκο. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή την απίστευτα θλιβερή στιγμή».

Ο συμπαίκτης του στη Λίβερπουλ, Ντάργουιν Νιούνεζ αποχαιρέτησε τον συνάδερφο και φίλο του Ντιόγκο Ζότα με μία συγκινητική ανάρτηση στο «Instagram»

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για τόσο πόνο. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου, ως έναν καλό σύντροφο εντός και εκτός γηπέδου. Στέλνω όλη μου τη δύναμη στην οικογένειά σου, ειδικά στη σύζυγό σου και τα τρία παιδιά σου. Όπου κι αν είσαι, είμαι σίγουρος ότι θα είσαι πάντα μαζί μου».