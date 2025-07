Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε το νέο τεχνικό επιτελείο για την επόμενη σεζόν, με τον Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ να προστίθεται ως βοηθός του Άρνε Σλοτ.

Η Λίβερπουλ μπορεί να σάρωσε στην Premier League την προηγούμενη σεζόν, όμως δεν έχει κανένα σκοπό να παραμείνει στάσιμη ενόψει της επόμενης. Οι Reds είναι πιο ενεργοί από ποτέ στο μεταγραφικό παζάρι με λαμπερές προσθήκες εκατομμυρίων, όμως οι μεταγραφές δεν περιορίζονται μονάχα σε επίπεδο ποδοσφαιριστών.

Η Λίβερπουλ άλλωστε ετοιμάζεται να καλωσορίσει νέα πρόσωπα και στο τεχνικό επιτελείο, ένας εκ των οποίων είναι και ο Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ. Ο άλλοτε προπονητής των Ρέιντζερς, Φέγενορντ και Μπεσίκτας προσελήφθη ως βοηθός του Άρνε Σλοτ στο προπονητικό επιτελείο, όπως και ο Τσάβι Βαλέρο που επιστρέφει στο Μέρσεϊσαϊντ ως επικεφαλής της ομάδας τερματοφυλάκων.

Αντίθετα, αποχαιρέτησαν οι Φαμπιάν Ότε και Κλάουντιο Ταφαρέλ που ήταν υπεύθυνοι για την προπόνηση των τερματοφυλάκων μέχρι τη φετινή σεζόν.

«Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει μια σειρά από νέους διορισμούς και αποχωρήσεις στο προπονητικό επιτελείο του Άρνε Σλοτ για τη σεζόν 2025-26. Ο πρώην αρχηγός και διεθνής Ολλανδός,Τζιοβάνι φαν Μπρόνκχορστ, εντάσσεται στους πρωταθλητές της Premier League ως βοηθός προπονητή, με την επιφύλαξη της έγκρισης της βίζας» τονίζεται στην ανακοίνωση.

