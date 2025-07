Ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια για την Άρσεναλ, η οποία ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του Κέπα και ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Τσέλσι.

Αρχίζουν και παίρνουν σειρά οι ανακοινώσεις στην Άρσεναλ. Οι Gunners είναι αρκετά ενεργοί στο μεταγραφικό παζάρι και δουλεύουν πάνω σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ, με το lifting να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια.

Όπως ανακοινώθηκε πλέον από την ομάδα του Λονδίνου, ο Μικέλ Αρτέτα από τη νέα σεζόν θα μπορεί να υπολογίζει πάνω στις υπηρεσίες του Κέπα Αριθαμπαλάγα, ως αναπληρωματικός του Ράγια κάτω από την εστία.

Η Άρσεναλ ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ και τον απέκτησε από την Τσέλσι για ένα χαμηλό κόστος, ποντάροντας στην εμπειρία του και στην υποσχόμενη περσινή σεζόν που ολοκλήρωσε ως δανεικός στη Μπόρνμουθ.

Welcome to The Arsenal, Kepa Arrizabalaga ❤️